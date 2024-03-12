«انتفاضة» إدلب في وجه «الجولاني» تتواصل

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الوطن السورية: تواصلت أمس التظاهرات في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب ضد ممارسات التنظيم، وللمطالبة برحيل زعيمه الإهاربي المدعو أبو محمد الجولاني.

مصادر إعلامية معارضة ذكرت أن العشرات خرجوا في مدينة أرمناز وبلدة طعوم بريف إدلب وطالبوا برفع الظلم وإسقاط «الجولاني» والإفراج عن المعتقلين في سجون التنظيم، وعرض المتظاهرون أمام أحد المحال التجارية لوحة إلكترونية إعلانية كتب فيها «أهلاً رمضان- ارحل جولاني».

وأشارت المصادر إلى أن التظاهرات ضد «النصرة» استمرت في عدد من القرى والبلدات في الشمال السوري، نتيجة القمع والتسلط والضرائب والانتهاكات بحقهم والتي ينفذها ما يسمى جهاز الأمن العام، السيف المتسلط والقوة الضاربة لـ«النصرة».