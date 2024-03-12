الجماعة الإسلامية تقصف بصواريخ «كورنيت» أهدافا نوعية لجيش الاحتلال

A + A -

الأنباء الكويتية: على الرغم من كل الاتصالات واللقاءات الدولية التي بذلت لتحقيق «هدنة رمضانية» تقي غزة وجنوب لبنان شر استمرار القتال، ولم يسكت المدفع أو تتوقف المقاتلات الحربية والمسيرات الإسرائيلية عن الغارات التي تجابه برد على الأرض من حزب الله.

لكن جديد تلك الردود تسجيل دخول «الجماعة الإسلامية» على الخط قاصفة بصواريخ «كورنيت» أهدافا نوعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي سارع بالإغارة، عبر مسيرة، قتلت العناصر الثلاثة المهاجمين، بعد رصدهم، ونعتهم «الجماعة الإسلامية في لبنان ـ قوات الفجر».

دخول «الجماعة الإسلامية» على خط المواجهة في الجنوب بثلاثة «قادة» من جناحها العسكري «قوات الفجر» يلاقي «حركة أمل» التي سقط لها عدد من رجالها، إلى جانب إمساك حزب الله بالميدان، رغم تأكيد المسؤولين، في أكثر من مناسبة، التزام لبنان شروط الهدنة مع إسرائيل وتطبيق القرار 1701.