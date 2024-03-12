عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 آذار 2024

A + A -

الأخبار: العدوّ في غزة: حرب للحرب

هوكشتين: عودة المستوطنين أولاً وأخيراً

التهويل مستمرّ: مناورات في الجولان على عمليات برية واسعة | إعلام العدوّ: ميناء في قبرص تحسّباً للحرب مع لبنان





نداء الوطن: أربع غارات ليلية على بعلبك... "الحزب" يُهدّد: "العين بالعين"

"القوات" تتّهم بري بـ"تسخيف" الحوار فيردّ: مبادرة "الإعتدال" في عزّ شبابها

اللواء: توازن الحسابات يتحكّم بـ«جبهة الجنوب».. وغارات ليلاً على البقاع

المعارضة تستعد للتحرُّك بوجه بري.. وقرارات مالية بعد تصنيفات الليرة

النهار: من "التشاور" إلى "الحوار"… طارت المبادرة؟

الجمهورية: توترات الجنوب تستعجل المعالجات

مبادرة "الإعتدال" على المحك

البناء: غارات إسرائيلية على بعلبك وغارات أميركية على الحُديدة ومعارك في غزة / تساؤلات حول وظيفة الرصيف البحري الأميركي وإخراج مصر من معادلة غزة/ مطالبات لوزارة التربية بتكريم الراهبة اللبنانية مايا زيادة بعد تعرّضها لحملة تشهير

l'orient le jour: Baalbeck visée par des raids aériens israéliens, un mort et plusieurs blessés : Jour 157 de la guerre de Gaza

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: رمضان غزة: صوم وتجويع... وفوانيس تتحدى ظلمة الحرب

الوفيات جراء سوء التغذية تحصد 25 قتيلاً

الأنباء الكويتية: تصاعد الحرب التكنولوجية بين إسرائيل وحزب الله.. و«الجماعة الإسلامية» تدخل على خط المواجهات جنوباً

اللبنانيون يأملون أن يشكل رمضان فرصة للنهوض ولا اختراق في المساعي المحلية والدولية للملف الرئاسي

الوطن السورية: «انتفاضة» إدلب في وجه «الجولاني» تتواصل هجمات إرهابيي «خفض التصعيد» إلى تراجع بعد خسائرهم الكبيرة