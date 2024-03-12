أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس



يعتقد خبراء ماليون أن حرب غزة بالمقارنة مع حروب موازية قد بلغت كلفتها بعد خمسة شهور تريليون دولار على الأقل وأن الانخراط الأميركي في الحرب أكبر بكثير مما يظهر في الصورة العلنية، بما هو أكثر من توريد الأسلحة والذخائر لجيش الاحتلال، وأن الأكلاف غير المرئية للحرب سواء في انعكاسها على التجارة العالمية وأرباح الشركات المقدّرة أو في تسببها بالمزيد من الركود الاقتصادي لن تظهر قبل العام المقبل، إضافة للخسائر التي أصابت العمران في غزة وأكلاف إعادة الإعمار، وأن التمويل المباشر للحرب لا يمثل أكثر من 10% من كلفتها الحقيقيّة.

خفايا

قال مسؤول عربي سابق مخضرم إن الحرب القائمة لا يمكن أن تنتهي إلا بمنتصر ومهزوم وإن المشهد العربي الراهن تجاه ما يجري في غزة سيخلق وضعاً شبيهاً بالذي جرى بعد العام 48 سواء على مستوى الجيوش أو الحركات السياسية إذا انتهت الحرب بهزيمة المقاومة. أما إذا انتهت بانتصار المقاومة، فإن التغيير سيكون أخطر وأكبر وتدخل المنطقة في خلط أوراق على مستوى التحالفات، بما يجعل محور المقاومة مظلة قياديّة لكل المنطقة، سواء عبر تغيير حكومات وأنظمة أو إعادة تموضع حكومات وأنظمة أخرى.

اللواء: أسرار

لغز

نُقل عن قيادي رفيع في حزب بارز استياءه البالغ من حملة «غير بريئة» لرئيس تيار معروف، في ظرف داخلي بالغ الصعوبة والحساسية.



غمز

استعجل وزير من «المحور» في التعليق على مبادرة قائمة، الأمر الذي دفع الجهة المحسوب عليها إلى الطلب إليه توضيح الموقف.



همس

عاد سفير سابق إلى الواجهة، وهو يجري اتصالات محافظاً على مسافة مع المرجعيات الروحية، ومراكز القرار المحلي في الدولة في ما خص الرئاسة الأولى..



نداء الوطن: خفايا

تتداول الأوساط السياسية معلومات عن نية عقد اجتماع للخماسية في دولة قطر ينتهي إلى إعلان خارطة طريق للخروج من الفراغ الرئاسي.

تتزايد الإنتقادات بحق مسؤول أمني بارز «يُداوِم» في مقرّ رسمي يَتبَع له قانوناً بسبب مظاهر «التفشيخ» التي ترافق تنقلاته خصوصاً لدى وصوله إلى مكتبه، وأيضاً أثناء حضوره مناسبات العزاء أو مناسبات رسمية واجتماعية حيث يصل إليها مع عدد كبير من سيارات المواكبة والمرافقين الذين لا يفارقونه حتى داخل النادي الرياضي!

يشكو أهالي الشمال من فواتير المستشفيات الحكومية الباهظة، علماً أنها تسعّر بالدولار وتضاهي بأسعارها المستشفيات الخاصة.