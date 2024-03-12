هل من جديد طرأ على مهمة هوكشتاين؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لم يحصل أي اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بعد مغادرته لبنان، ويبدو أن معاودة تحرّكه رهن بالمفاوضات حول غزّة، وحتى الساعة لم يطرأ أي جديد. فكل المعطيات التي كانت تشير إلى حدوث هدنة قبل رمضان تبدلت وسقطت مفاوضات الهدنة.

وفي هذا الوقت وبينما تهدد حكومة بنيامين نتنياهو بحرب على لبنان واجتياح بري، أعلن زعيم المعارضة “الإسرائيلية” يائير لابيد أنه “إذا حصلت مصادمات في الشمال، فلن يكون هناك ما يكفي من الجنود لخوضها».

وقال لابيد: “إذا لم يتجنّد “الحريديم” ليس لدينا الحق في إصدار المزيد من الأوامر إلى الاحتياط».