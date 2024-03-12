حزب الله: صواريخ بركان التي تزن 500 كلغ ستسقط بين ‏بيوت المستوطنين

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

وفي ردٍ على التهديدات الإسرائيلية بشن حرب موسعة على لبنان، قال نائب الأمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم، إنّ هذه التهديدات «إما من باب التهويل وهو الأرجح، وإما أنّ الإسرائيليين جادون، لكننا حاسمون بأننا على أتم الاستعداد. لو حصل أي توسع في العدوان جهوزيتنا عالية، ولن ينفع التهويل وليعلموا أن العين بالعين والسن بالسن».

بدوره ، قال رئيس المجلس التنفيذي في «الحزب» أنّ «ردَّ المقاومة ‏على استهداف المدنيين في القرى الجنوبية سيكون وسيبقى في عمق المستعمرات». وحذر من «أنّ صواريخ بركان التي تزن 500 كلغ ستسقط بين ‏بيوت المستوطنين».

وذكر أنَّ «المقاومة لم تستخدم (حتى) الآن عدداً كبيراً من صواريخها وهي جاهزة ‏وحاضرة».

وليلاً، شن الطيران الحربي الاسرائيلي أربع غارات على شمسطار ودورس قرب بعلبك.