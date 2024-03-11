"بسبب أعمال الصيانة"... لا تسلكوا هذا الطريق غدًا!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، وبسبب أعمال صيانة وإصلاح أعطال الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي" (النّفق الشرقي / باتّجاه بيروت) من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، سيتم منع مرور الآليات في داخل النّفق المذكور، اعتباراً من السّاعة 19:00 من يوم الثلاثاء 12-3-2024، ولغاية السّاعة الخامسة من صباح اليوم التّالي. وسيتم تحويل السيّر عن النّفق المذكور، باتّجاه أوتوستراد الأوزاعي والشّويفات.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.