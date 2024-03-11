"نحن اليوم نواجه المؤامرة الكبرى"... رعد: الاسرائيلي “سيعض” أصابعه إن بقيت له أصابع

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إننا”وصلنا إلى مرحلة يستشعر معها العدو بقوّتنا ويتهيّب ملاقاتنا في ساحة المواجهة حتى في الساحة السياسية هو يتحاشى أن يتسلل بمشروعه إلينا فيبحث عن نافذة هنا و هناك وقد فضحنا مشروعه و كشفنا زيفه و ساهمنا في تهشيم صورتة التي كانت تمثل الصورة المثالية لدى الغرب الذي صنعه و صنع كيانه و موّله و دعمه و جهّزه و رفده بكل ما يحتاج .
ولفت رعد إلى أنّ”دول الغرب يدعمون مشروع العدو الصهيوني في إبادة أهل غزة و في سحقها بالكامل و الدليل من خمسة أشهر قالت الإدارة الامريكية لا تستطيع أن ترغم العدو الصهيوني على وقف العدوان”.
وتابع رعد : “جيش العدو ليس جيشاً مقاتلاً بل هو جيشٌ قاتل و يسفك الدماء ولا يُقاتل المقاومين في غزة بل يقتل النساء و الأطفال و يُدمّر الأحياء السّكنية و المستشفيات و المدارس و مراكز الأيتام و يُعطّل الحياة المدنية كلها”.
وأضاف” نحن لا نثير محاكمةً قانونية للعدوّ الإسرائيلي لأن هذه المحاكمة غير قابلة للتنفيذ ولا يخضع لها العدو الصهيوني”.
وأشار رعد إلى أنّ” ثمة أمور لن يستطيع العدو أن يدركها الآن و “سيعض” أصابعه إن بقيت له أصابع ندامةً على ما فعل وما اقترفت يداه في غزة التي ستخرج منتصرةً لأن مقاومتها ستبقى ولن يستطيع الصهاينة أن يسحقوا المقاومة في غزة”.
وختم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة :” يستطيعون أن يدمروا البنيان بالكامل لكن لن يستطيعوا أن يدمروا إرادة المقاوميين من أبناء غزة على الإطلاق”.