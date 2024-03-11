"نحن اليوم نواجه المؤامرة الكبرى"... رعد: الاسرائيلي “سيعض” أصابعه إن بقيت له أصابع

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قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إننا”وصلنا إلى مرحلة يستشعر معها العدو بقوّتنا ويتهيّب ملاقاتنا في ساحة المواجهة حتى في الساحة السياسية هو يتحاشى أن يتسلل بمشروعه إلينا فيبحث عن نافذة هنا و هناك وقد فضحنا مشروعه و كشفنا زيفه و ساهمنا في تهشيم صورتة التي كانت تمثل الصورة المثالية لدى الغرب الذي صنعه و صنع كيانه و موّله و دعمه و جهّزه و رفده بكل ما يحتاج .

وأضاف :” العدو بات يهابنا و نحن اليوم نواجه المؤامرة الكبرى التي تريد أن تُصفّي القضية المركزية لأمتنا التي هي قضية فلسطين و الهجمة الشرسة و المتنامية التي يقوم بها العدو الصهيوني مدعوماً من كل دول الغرب”.

ولفت رعد إلى أنّ”دول الغرب يدعمون مشروع العدو الصهيوني في إبادة أهل غزة و في سحقها بالكامل و الدليل من خمسة أشهر قالت الإدارة الامريكية لا تستطيع أن ترغم العدو الصهيوني على وقف العدوان”.

كلام الحاج رعد جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في حسينية بلدة جبشيت للحاجة هنية فحص والدة الشهيد القائد سعيد حرب بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي.

وتابع رعد : “جيش العدو ليس جيشاً مقاتلاً بل هو جيشٌ قاتل و يسفك الدماء ولا يُقاتل المقاومين في غزة بل يقتل النساء و الأطفال و يُدمّر الأحياء السّكنية و المستشفيات و المدارس و مراكز الأيتام و يُعطّل الحياة المدنية كلها”.

ولفت رعد إلى أنّ” العدوّ يُمارس إجرامه ويتعاطى مع أهل غزة و كأنهم حيوانات بشرية و قد صرّحوا بذلك ، كما ويدفعهم إلى هذا التوحش الدعم المفرط وغير المسبوق من كل دول الغرب و على رأسهم الإدارة الامريكية و هذا الدعم ياتي تحت عنوان الإقرار بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وأردف رعد قائلاً إنّ” الدفاع عن النفس يلقى رد متناسب لكن الإبادة ليست رداً متناسباً مع هجمات المقاومين على الإطلاق”.

وأضاف” نحن لا نثير محاكمةً قانونية للعدوّ الإسرائيلي لأن هذه المحاكمة غير قابلة للتنفيذ ولا يخضع لها العدو الصهيوني”.

وأشار رعد إلى أنّ” ثمة أمور لن يستطيع العدو أن يدركها الآن و “سيعض” أصابعه إن بقيت له أصابع ندامةً على ما فعل وما اقترفت يداه في غزة التي ستخرج منتصرةً لأن مقاومتها ستبقى ولن يستطيع الصهاينة أن يسحقوا المقاومة في غزة”.

وختم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة :” يستطيعون أن يدمروا البنيان بالكامل لكن لن يستطيعوا أن يدمروا إرادة المقاوميين من أبناء غزة على الإطلاق”.