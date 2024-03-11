"لبنان يبحث عن استقرار الحدود"... بوحبيب: تعاون المجتمع الدولي لا يزال غير كاف لإيجاد حل لأزمة النزوح!

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شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب خلال لقائه سفير تركيا علي باريش أولوصوي، على أن لبنان يبحث عن استقرار الحدود، والهدوء المستدام من خلال تطبيق متكامل للقرار ١٧٠١.



وفي موضوع النزوح، أكد أنه لا يمكن ترك الوضع في سوريا على ما هو عليه لأن ذلك يضر بمصالح الجميع، معتبرا أن "تعاون المجتمع الدولي لا يزال غير كاف لإيجاد حل لأزمة النزوح".



وهنأ بوحبيب سفير تركيا بنجاح مؤتمر أنطاليا بنسخته الثالثة.



أبو زكي



كما التقى وزير الخارجية رئيس مجلس الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، الذي اطلعه على أجواء تحضيرات مؤتمر الإقتصاد الإغترابي.



حبيب



واجتمع بوحبيب مع رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب، برفقة أعضاء مجلس الإدارة، والذي وضعه في صورة نشاطات الإسكان.