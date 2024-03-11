نتنياهو يكشف عن خلافات مع الولايات المتحدة حول كيفية تحقيق الاهداف الاساسة من الحرب على غزة

A + A -

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها"، مؤكدا انه "سنقوم بكل ما يلزم للقضاء على حماس وسنعمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات". وراى نتانياهو انه "يتعين علينا تدمير حماس وإلا فلن يكون هناك مستقبل في الشرق الأوسط"، معتبرا ان "عدم القضاء على كتائب حماس المتبقية برفح سيجعلها تعيد تشكيل نفسها وتسيطر على قطاع غزة". وشدد على ان "تكرار هجوم 7 تشرين الاول خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكننا أن نسمح ببقاء حماس، وأغلبية الإسرائيليين يؤيدون سياستنا بتدمير حماس وعدم إقامة دولة فلسطينية".