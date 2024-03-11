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الجمهورية: بري يحسمها...

11
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

حَسَمها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال عطلة نهاية الاسبوع بالقول «ما في حلول طالما الهدنة (في غزة) مش ماشية، وليصير في هدنة بيصير لهوكشتاين دور، وحتى اللحظة ما في شي». أضاف: «هوكشتاين قَدّملنا أفكار في مِنها إيجابية ومِنها في إنّ». وتابع: «نحن ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل و«غير الله ما بيجبرني وافِق على بنود فيها إنّ». ولفت الى انّ «القطريين مهتمون بملف غزة وربطاً جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجّعون على البحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين».

وعلمت «الجمهورية» انّ بري تلقّى بعد ظهر أمس اتصالاً هاتفياً من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان جرى خلاله البحث في ضرورة الحوار والتوافق من اجل انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات المتراكمة على اكثر من صعيد. وقد وصف الاتصال بأنه في إطار مواكبة المساعي الديبلوماسية لإيجاد حل رئاسي.

الجمهورية
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