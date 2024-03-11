وزير خارجية "إسرائيل": سيتم إجلاء سكان رفح قبل تنفيذ عملية عسكرية

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الشرق الأوسط السعودية: قال وزير خارجية "إسرائيل" يسرائيل كاتس، إن بلاده ستنقل سكان رفح إلى الغرب أو إلى مناطق أخرى في قطاع غزة، قبل بدء عملية برية في المدينة.

وأضاف كاتس في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأحد) أن إسرائيل لا تنوي المساس بالمدنيين، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة «تدعم أهداف الحرب» على غزة؛ لكن الرئيس جو بايدن يريد وضع خطة لإجلاء السكان قبل دخول رفح.

وأوردت «وكالة أنباء العالم العربي» نقلاً عن الهيئة، عن كاتس قوله: «بايدن يريد أن يرى خطة منتظمة لإخلاء رفح من السكان، الجيش الإسرائيلي قام بذلك في شمال القطاع، وسينفذ ذلك في رفح أيضاً».