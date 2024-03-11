مسلحون من «النصرة» في ريف حلب يعترضون طريق تظاهرة نسائية مطالبة بإسقاط الجولاني

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الوطن السورية: اعترض مسلحو أحد حواجز تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في ريف حلب الطريق أمام تظاهرة نسائية كانت متوجهة إلى مدينة إدلب، مطالبة بإسقاط متزعم التنظيم المدعو أبو محمد الجولاني والإفراج عن المعتقلين في سجون «النصرة».

وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن مسلحي حاجز «بابكة» التابع لــــ«النصرة» في ريف حلب الغربي، اعترضوا الطريق أمام التظاهرة التي كانت تردد شعارات، يسقط الجولاني العميل، «تسقط الأمنيات»



وحسب المصادر، فإن ذلك جاء بعد أن منع مسلحو التنظيم النساء المتظاهرات من الوصول إلى ساحة الساعة في وسط إدلب.