هل من جديد في الملف الرئاسي؟

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الأنباء الكويتية: فضلا عن تداعيات الحرب في قطاع غزة التي تستعر في جنوب لبنان، ليس هناك جديد في الملف الرئاسي يعتد به سوى الاجتماعات والجولات التي تقوم بها بعض الكتل أو النواب، في وقت يتم التداول داخل الصالونات السياسية عن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسفراء «المجموعة الخماسية الإقليمية ـ الدولية».

وفي السياق، قال بري لتلفزيون «الجديد» عن اجتماعه بتكتل «الاعتدال الوطني» إن «اللقاء كان إيجابيا وانا الذي أضع آلية للمبادرة ولا رئيس غير رئيس المجلس».

وهذا لا يلغي أن لكل من سفراء «الخماسية» حرية الحركة بين الشخصيات المارونية للاستئناس بآرائهم والاستماع إلى تطلعاتهم بشأن الاستحقاق الرئاسي.