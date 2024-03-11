عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 آذار 2024

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الأخبار: رمضان غزّة: لا هدنة

قائد في المقاومة لـ«الأخبار»: استعدنا زمام المبادرة شمالاً

تفاصيل خطة "قوس الضباب" للإمداد البحري

النهار: رمضان بلا هدنة والجنوب فريسة التصعيد المفتوح

الجمهورية: بري ولودريان لتفعيل الحوار والتوافق

اللواء: برّي يستجمع «الخيوط الرئاسية».. و لودريان يسأل عن «إمكان حدوث خرق»

مفتي الجمهورية لتدارك الخطر بانتخاب الرئيس.. ومصير المواجهة في الجنوب في إطلالة لنصر الله



البناء: نتنياهو لـ «بوليتيكو»: معركة رفح مقبلة وإعادة مهجّري الشمال بالسياسة أو القوة / سجال التجنيد تحوّل أزمة كبرى… وحاخام السفارديم: التجنيد يعني الهجرة/ هنية: أبدينا كل المرونة لاتفاق يُنهي الحرب ويسحب الاحتلال ويفكّ الحصار

نداء الوطن: "جثة" التشاور في "برّاد" بري وموفده إلى قطر "بلا ولا شي"

مناورات إسرائيلية تُحاكي الغزو وسقوط 3 من "الجماعة الإسلامية"



l'orient le jour: Berry donne un second souffle à la « Modération nationale »... à ses conditions