أسرار الصحف ليوم الأثنين 11 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر في قوى المقاومة أن يكون شهر رمضان شهر تصعيد من جانب المقاومة في الشارع وميادين القتال، حيث هناك تفاؤل بخروج الشارع العربي والإسلامي في الأوطان والمهاجر وقرار بتصعيد العمل على جبهات اليمن ولبنان والضفة الغربية، إضافة لتفعيل المقاومة العراقية استهدافاتها في عمق كيان الاحتلال. وقالت المصادر إن محاولة الهروب من استحقاق رمضان بهدنة مؤقتة فشلت وإن على الأميركي والإسرائيلي دفع ثمن التعنت والمكابرة في الميدان.



خفايا

قالت مصادر من وسطاء التفاوض حول غزة إن المواقف تبلورت عند حدود واضحة تجعل الطريق مقفلاً أمام التوصل لاتفاق قريب، خصوصاً لجهة التمسك الأميركي الإسرائيلي بمفهوم يقوم على الدعوة لهدنة تتضمّن تبادل أسرى وإدخال مساعدات تشبه الهدنة السابقة؛ وتمسُّك المقاومة برفض أي تبادل أسرى ضمن أي اتفاق لا يرتبط بإنهاء الحرب وفك الحصار وعودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال. والقضية العالقة هي بين يسعى لتحرير الأسرى دون التفاوض على الحرب أميركياً وإسرائيلياً، وإدراك فلسطينيّ لمكانة الأسرى في فرض إنهاء الحرب وتداعياتها.

اللواء: أسرار

لغز

تتعارض الإجتهادات القانونية حول مصير الموازنة بعد تعرُّضها للقرار المبدئي في الطعن ببعض موادها من المجلس الدستوري، والإتجاه الغالب إعتبارها مجمدة التنفيذ حتى صدور القرار النهائي عن المجلس المذكور!

غمز

تعرِّض وزير ناشط لإنتقادات لاذعة من فريقه السياسي لإتخاذه موقفاً غير متوافق مع توجهات مرجعيته الحزبية!



همس

بقي أحد مساعدي الوسيط الأميركي هوكشتاين في بيروت ٤٨ ساعة بإنتظار وصول الرد الإسرائيلي على مقترحات التهدئة الأميركية، لإبلاغه إلى الجانب اللبناني، وغادر بعد تلقِّيه إشارات سلبية من تل أبيب!

نداء الوطن: خفايا

بدت لافتة كثافة اللقاءات بين أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري وأحد نواب البقاع وهو من غير خطه السياسي.

تخوّفت مصادر سياسية من أن يكون الطعن المقدّم من قبل بعض النواب بالمادة 86 من قانون الموازنة المتعلقة بخفض معدل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات بصورة استثنائية الى 1 بالمئة، يعود إلى تضرر بعض النافذين من خفضها بسبب عقدهم صفقات عقارية تتضمن احتساب الأرباح التي تقاضوها من المتعاقدين معهم بنسبة 15%.

يسعى مرجع قضائي إلى تولي منصب في شركة عقارية خاصة.