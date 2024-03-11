"الجيش الإسرائيلي" يرصد إطلاق 30 صاروخاً من لبنان

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الشرق الأوسط السعودية: قال الجيش الإسرائيلي، أمس (الأحد)، إنه رصد إطلاق 30 صاروخاً من جنوب لبنان على شمال إسرائيل دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه قصف منصتي إطلاق صواريخ بجنوب لبنان، رداً على الهجوم الصاروخي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 35 عملية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن قواته نجحت في اعتراض عدد منها.

وقال «حزب الله» اللبناني، في بيان، إنه قصف موقعي السماقة والرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصاب الموقعين «إصابة مباشرة».

كان «حزب الله» قد أعلن، في بيان، أنه أطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا نحو جبل ميرون على دفعتين رداً على «اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، آخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم» في محافظة النبطية أول من أمس.