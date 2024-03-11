الأسد في حوار مع نجوم سورية حول تحديات صناعة الدراما وسبل دعمها

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الوطن السورية: التقى الرئيس بشار الأسد مجموعة من نجوم الدراما السورية، وجرى خلال اللقاء حوار عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج والنصوص والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع، ودعم هذه الصناعة في المرحلة المقبلة.

الحوار تناول أيضاً التحديات التي تعترض الدراما بشقيها الفني والإنتاجي وسبل تجاوز هذه التحديات، كما استمع الرئيس الأسد من الحاضرين إلى أفكار وطروحات يمكن لها أن تخدم هذه الصناعة وضرورة أن تكون هناك خريطة عمل واضحة تدعم عملية الإنتاج وتكون قابلة للتنفيذ وقادرة على النهوض بهذا القطاع.

عدد من الحضور ممن تواصلت معهم «الوطن»، أشاروا إلى أن الرئيس الأسد استمع منهم إلى المشكلات والمعاناة التي تعترض الدراما السورية، لاسيما أن هذا القطاع تضرر نتيجة تداعيات الحرب كما باقي القطاعات في سورية، حيث جرت الإشارة إلى ضرورة معالجة هذه المشكلات من خلال بنية تحفيزية وتشريعية تسهم في تجاوز العقبات التي أوجدتها الحرب على سورية وعلى صناعة الدراما فيها، لتحافظ على ألقها وتستعيد دورها الريادي في العالم العربي.

وبحسب معلومات «الوطن» فقد تطرق اللقاء في جانب منه لحديث ودي بين الرئيس الأسد ونجوم الدراما وأخبارهم ونجاحاتهم.

اللقاء جرى في قصر المهاجرين، وبعد انتهائه القى الفنانون نظرة على مكتب الرئيس الراحل حافظ الأسد، وشاهدوا صوراً لحكومات سورية سابقة في فترة الخمسينيات والستينيات، لينتهي اللقاء بالتقاط صورة جماعية مع الرئيس الأسد عند المدخل الشمالي للقصر.

المخرجة رشا شربتجي شددت في تصريح لـ«الوطن» على أهمية وإيجابية اللقاء، ولفتت إلى أن الرئيس الأسد أبدى اهتمامه ودعمه الكامل لقطاع الدراما، وأكد أن للدراما تأثيراً كبيراً في المجتمع.

وأضافت: «تحدث الرئيس الأسد عن الأبواب السياسية التي كانت مغلقة ومشكلات الحصار والمقاطعة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن هذه الأبواب فُتحت، وأن علاقاتنا تطورت مع كثير من البلدان، ما يفتح المجال للتعاون في مجال الدراما وغيره من المجالات».

وبيّنت أن الاجتماع ناقش كيفية تسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لدخول قطاع الإنتاج الدرامي من خلال سن قوانين تحمي رأس المال، إضافة إلى طرح مجموعة من المقترحات منها دراسة موضوع الرقابة وإنشاء منصات واستديوهات ومحطات تلفزيونية، إلى جانب استعراض الأولويات والخطط القريبة والبعيدة، ودراسة أن تكون الدولة شريكة في الاستثمار الدرامي وأن تكون داعمة فيه إلى أبعد الحدود.

وأوضحت أنه تم التطرق إلى بعض المشكلات الاقتصادية والعقوبات المفروضة التي تواجه سورية بسبب الحرب، وكيفية مواجهتها وتجاوزها، مع التأكيد على سعي الدولة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير كامل مقومات الحياة.

بدورها النجمة سوزان نجم الدين أكدت أن اللقاء مع الرئيس الأسد اتسم بالصدق والشفافية والوضوح، مشيرة إلى أن سيادته أبدى وقوفه التام إلى جانب صنّاع الدراما، واستمع إلى كل المشكلات التي تصادفهم بهدف دفع العجلة الدراما إلى الأمام، لما للدراما أهمية كبيرة على اعتبارها مرآة حقيقية لوجه سورية الحضاري.

وأضافت: «الرئيس الأسد استمع إلى مقترحاتنا وآرائنا بكل إصغاء واهتمام ورعاية رغم انشغالاته الكثيرة والكبيرة، وهو ما اعتدنا عليه دوماً من سيادته».

ورأت أن اللقاء كان إيجابياً على الصعد كافة، وحمل معه العديد من الأفكار التي من شأنها تطوير قطاع الإنتاج الدرامي واستعاده ألقه.