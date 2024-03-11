living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسد في حوار مع نجوم سورية حول تحديات صناعة الدراما وسبل دعمها

11
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: التقى الرئيس بشار الأسد مجموعة من نجوم الدراما السورية، وجرى خلال اللقاء حوار عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج والنصوص والتصوير، ودَور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع، ودعم هذه الصناعة في المرحلة المقبلة.

 

الحوار تناول أيضاً التحديات التي تعترض الدراما بشقيها الفني والإنتاجي وسبل تجاوز هذه التحديات، كما استمع الرئيس الأسد من الحاضرين إلى أفكار وطروحات يمكن لها أن تخدم هذه الصناعة وضرورة أن تكون هناك خريطة عمل واضحة تدعم عملية الإنتاج وتكون قابلة للتنفيذ وقادرة على النهوض بهذا القطاع.

 

عدد من الحضور ممن تواصلت معهم «الوطن»، أشاروا إلى أن الرئيس الأسد استمع منهم إلى المشكلات والمعاناة التي تعترض الدراما السورية، لاسيما أن هذا القطاع تضرر نتيجة تداعيات الحرب كما باقي القطاعات في سورية، حيث جرت الإشارة إلى ضرورة معالجة هذه المشكلات من خلال بنية تحفيزية وتشريعية تسهم في تجاوز العقبات التي أوجدتها الحرب على سورية وعلى صناعة الدراما فيها، لتحافظ على ألقها وتستعيد دورها الريادي في العالم العربي.

 

وبحسب معلومات «الوطن» فقد تطرق اللقاء في جانب منه لحديث ودي بين الرئيس الأسد ونجوم الدراما وأخبارهم ونجاحاتهم.

 

اللقاء جرى في قصر المهاجرين، وبعد انتهائه القى الفنانون نظرة على مكتب الرئيس الراحل حافظ الأسد، وشاهدوا صوراً لحكومات سورية سابقة في فترة الخمسينيات والستينيات، لينتهي اللقاء بالتقاط صورة جماعية مع الرئيس الأسد عند المدخل الشمالي للقصر.

 

المخرجة رشا شربتجي شددت في تصريح لـ«الوطن» على أهمية وإيجابية اللقاء، ولفتت إلى أن الرئيس الأسد أبدى اهتمامه ودعمه الكامل لقطاع الدراما، وأكد أن للدراما تأثيراً كبيراً في المجتمع.

 

وأضافت: «تحدث الرئيس الأسد عن الأبواب السياسية التي كانت مغلقة ومشكلات الحصار والمقاطعة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن هذه الأبواب فُتحت، وأن علاقاتنا تطورت مع كثير من البلدان، ما يفتح المجال للتعاون في مجال الدراما وغيره من المجالات».

 

وبيّنت أن الاجتماع ناقش كيفية تسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لدخول قطاع الإنتاج الدرامي من خلال سن قوانين تحمي رأس المال، إضافة إلى طرح مجموعة من المقترحات منها دراسة موضوع الرقابة وإنشاء منصات واستديوهات ومحطات تلفزيونية، إلى جانب استعراض الأولويات والخطط القريبة والبعيدة، ودراسة أن تكون الدولة شريكة في الاستثمار الدرامي وأن تكون داعمة فيه إلى أبعد الحدود.

 

وأوضحت أنه تم التطرق إلى بعض المشكلات الاقتصادية والعقوبات المفروضة التي تواجه سورية بسبب الحرب، وكيفية مواجهتها وتجاوزها، مع التأكيد على سعي الدولة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير كامل مقومات الحياة.

 

بدورها النجمة سوزان نجم الدين أكدت أن اللقاء مع الرئيس الأسد اتسم بالصدق والشفافية والوضوح، مشيرة إلى أن سيادته أبدى وقوفه التام إلى جانب صنّاع الدراما، واستمع إلى كل المشكلات التي تصادفهم بهدف دفع العجلة الدراما إلى الأمام، لما للدراما أهمية كبيرة على اعتبارها مرآة حقيقية لوجه سورية الحضاري.

 

وأضافت: «الرئيس الأسد استمع إلى مقترحاتنا وآرائنا بكل إصغاء واهتمام ورعاية رغم انشغالاته الكثيرة والكبيرة، وهو ما اعتدنا عليه دوماً من سيادته».

 

ورأت أن اللقاء كان إيجابياً على الصعد كافة، وحمل معه العديد من الأفكار التي من شأنها تطوير قطاع الإنتاج الدرامي واستعاده ألقه.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   