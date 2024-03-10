living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبادرة الاعتدال في الموت السريري؟

10
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حلّ رمضان الكريم، من دون ان تتكرم المفاوضات الدائرة منذ اشهر، بهدنة على اهالي غزة. وفي وقت دخلت المحادثات المرحلة الاصعب منذ بدئها، تتسع الهوة اكثر فأكثر بين الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففيما تداولت شبكات التواصل الاجتماعي بكثافة فيديو مسرب لبايدن يوجه فيه ملاحظة قاسية لنتنياهو امام وزير الخارجية انتوني بلينكن وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ، صرح بايدن امس بأن ادارة رئيس الوزراء الاسرائيلي لحرب غزة تضر بإسرائيل اكثر مما تنفعها، ليرد عليه نتنياهو بالتشديد على ان آخر شيء يتعين على إسرائيل القيام به هو جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة، تزامنا مع موقف عالي السقف نسبته وكالات الانباء الى مسؤول أمني في حماس، قال فيه: سنضرب بيد من حديد من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن نسمح بفرض قواعد جديدة.


اما لبنانيا، فعبارة ملفتة اطلقها نبيه بري في الساعات الاخيرة، حيث قال: لا رئيس الا رئيس المجلس، في سياق موقف حول مبادرة كتلة الاعتدال، التي جزم وزير الاعلام زياد مكاري انها اتجهت الى الفشل قبل ان يعود ويوضح الموقف نهارا من دون المس بالجوهر.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   