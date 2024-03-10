مبادرة الاعتدال في الموت السريري؟

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حلّ رمضان الكريم، من دون ان تتكرم المفاوضات الدائرة منذ اشهر، بهدنة على اهالي غزة. وفي وقت دخلت المحادثات المرحلة الاصعب منذ بدئها، تتسع الهوة اكثر فأكثر بين الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففيما تداولت شبكات التواصل الاجتماعي بكثافة فيديو مسرب لبايدن يوجه فيه ملاحظة قاسية لنتنياهو امام وزير الخارجية انتوني بلينكن وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ، صرح بايدن امس بأن ادارة رئيس الوزراء الاسرائيلي لحرب غزة تضر بإسرائيل اكثر مما تنفعها، ليرد عليه نتنياهو بالتشديد على ان آخر شيء يتعين على إسرائيل القيام به هو جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة، تزامنا مع موقف عالي السقف نسبته وكالات الانباء الى مسؤول أمني في حماس، قال فيه: سنضرب بيد من حديد من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن نسمح بفرض قواعد جديدة.



اما لبنانيا، فعبارة ملفتة اطلقها نبيه بري في الساعات الاخيرة، حيث قال: لا رئيس الا رئيس المجلس، في سياق موقف حول مبادرة كتلة الاعتدال، التي جزم وزير الاعلام زياد مكاري انها اتجهت الى الفشل قبل ان يعود ويوضح الموقف نهارا من دون المس بالجوهر.