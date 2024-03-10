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جيمي جبور: نرفض إملاء أي رئيس علينا ومن خرج عن التفاهم هو "الحزب"

10
MARCH
2024
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أكد النائب جيمي جبور للـLBCI أن هناك تعاطٍ يضرب اسس الشراكة والدستور وموقفنا مستمر برفض املاء أي رئيس علينا، مشيراً الى انه ولكن اذا انتخبت الأغلبية النيابية رئيساً سنوافق عليه لأنه يبقى أفضل من الفراغ
وقال جبور: نـأمل من الرئيس بري ان يكون مسهلا لعملية انتخاب رئيس ونقل الينا جو ايجابي من كتلة الاعتدال بعد اجتماعهم به.


وأكد جبور: "علينا البحث عن مخرج للابتعاد عن الحرب حفاظا على شباب لبنان وعلى قوة المقاومة
واضاف: نبحث عن حلول تجنب لبنان الحرب وعلينا أن نخرج من هذا الخناق السياسي من خلال التباحث مع المجتمع الدولي للخروج من أزمتنا الإقتصادية".

وتابع المجتمع الدولي يعاقب لبنان نتيجة تموضع سياسي معيّن وهذا التموضع يجب تغييره، مشدداً على أن "من خرج عن التفاهم هو حزب الله وهذا الخروج أصبح أكثر وضوحاً مع نهاية عهد الرئيس عون".

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