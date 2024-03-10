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برّي هنأ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك: للتقرّب الى وجع اهلنا في الجنوب ومعاناة أشقائنا في فلسطين

10
MARCH
2024
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لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك توجه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة .

قائلاً : مع حلول شهر الخير والبركة شهر الله، مدعوون هذا العام الى إلتماس رؤيا هلال هذا الشهر المبارك على الأرض قبل التماسه من السماء، من خلال عيون أهلنا في القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة صموداً وبذلاً وتضحية حتى الشهادة، ومن خلال عيون الأطفال والنساء والشيوخ فوق رمال قطاع غزة .

وتابع رئيس المجلس: مدعوون وكذلك المسلمون في مشارق ومغاربها قبل التذكر في هذا الشهر الفضيل جوع وعطش يوم القيامة، الى التذكر ومن منظور إنساني وإيماني وأخلاقي جوع وعطش وقهر وتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية وأكناف بيت المقدس .

و ختم الرئيس بري: ليكن رمضان هذا العام الذي يتزامن مع زمن الصوم لدى الطوائف المسيحية الكريمة صوماً للتقرب الى الله قولاً وعملاً ، من خلال التقرّب الى وجع اهلنا في الجنوب ومعاناة أشقائنا في فلسطين وأهلها ومقدساتها، فمن هناك يجب ان يُلتمس هلال شهر صومنا، وهناك أيضاً تُمتحن الأمة في إيمانها وإنسانيتها وإنتمائها وهويتها، فهل هي فاعلة فتُقبل الأعمال؟

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