أب وولداه... المقاومة تنعي شهداء بلدة بليدا

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أصدرت المقاومة الاسلامية 3 بيانات نعت فيها شهداء بلدة بليدا.

جاء في البيان الاول: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جعفر علي مرجي "رضوان" مواليد عام 1968 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

البيان الثاني: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جعفر مرجي "أبو جعفر" مواليد عام 1993 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

البيان الثالث: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن جعفر مرجي "باقر" مواليد عام 1996 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".