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3 شهداء من عائلة واحدة و8 جرحى في غارة على منزل في خربة سلم

10
MARCH
2024
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، ان العدو الإسرائيلي صعد الليل الفائت من تعدياته، حيث اغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة خربة سلم ما ادى الى ارتقاء ثلاثة شهداء هم: جعفر علي مرجي وعلي جعفر مرجي وحسن جعفر مرجي، من عائلة واحدة وقد نعتهم المقاومة الاسلامية ببيان رسمي، كما سقط عدد من الجرحى عرف منهم :

نور ماجد،ملاك ماجد، محمد صالح، الآء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر، مروة سامر سعد، سعد سامر سعد، زينب سامر سعد، جميعهم نقلوا الى مستشفى تبنين الحكومي واصاباتهم طفيفة بإستثناء والدة الشهيدين مرجي احلام فقيه فأن جراحها خطرة .
وعملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على رفع الانقاض والركام طيلة الليل لانتشال جثامين الشهداء وعملوا كذلك على ازالة اثار الدمار والركام من على الطرق مكان الغارة. كما تضرر عدد كبير من المنازل في بلدتي خربة سلم والصوانة من جراء الغارة المعادية والحقت اضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه.
وبعيد منتصف الليل الفائت قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور واطلق العدو الاسرائيلي طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

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