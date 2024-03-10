living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنباء عن قيام إدارة أردوغان برفع الغطاء عن «النصرة» و«الجولاني»

10
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: زعزع متظاهرو إدلب القبضة الأمنية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، مع شمول مدهم ليطول أرجاء المحافظة واتساع زخم التظاهرات التي تطالب بإسقاط زعيم التنظيم المدعو أبي محمد الجولاني.

 

ورأت مصادر مراقبة للوضع العام في إدلب وريف حلب الغربي أنه لم يعد بمقدور «الجولاني» إسكات الأفواه وكبح لجام المتظاهرين المناوئين له بعد تكاتفهم وازدياد أعدادهم إلى درجة استحالة استخدام العنف لردعهم ومفاوضتهم لإقناعهم بالعدول عن مطالبهم المتمثلة بطرد رأس التنظيم الإرهابي وحل واجهته التي تدعى بـ«هيئة تحرير الشام» المسيطرة على مساحة كبيرة من إدلب وتتخذ مما يسمى «حكومة الإنقاذ» وسيلة ومطية لها لإدارة شؤون المحافظة.

 

وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن اختبار المتظاهرين وذويهم ومعارفهم لسجون «النصرة»، والتي يسمونها «المسالخ البشرية»، أجج من مشاعر الغضب ضد التنظيم الإرهابي ومتزعمه «الجولاني» وما يسمى «جهاز الأمن العام»، بعد سماعهم أخباراً عن فنون التعذيب في سجون التنظيم عقب الإفراج عن أعداد كبيرة من أبناء المحافظة في الآونة الأخيرة، بعدما زجوا لفترة طويلة في السجون لانتقادهم ممارسات التنظيم المدرج على قائمة الإرهاب الدولية.

 

وأشارت إلى خروج تظاهرات حاشدة في عشرات قرى وبلدات ومدن إدلب وريف حلب الغربي أول أمس عقب صلاة الجمعة، طالبت بإسقاط «الجولاني» وزمرته وتبييض السجون ومحاسبة الفاسدين والمجرمين وانتخاب «مجلس شورى».

 

مصادر معارضة مقربة من الميليشيات العاملة في إدلب، والتابعة لإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزت اتساع رقعة التظاهرات وأعداد الخارجين ضد «النصرة» و«الجولاني»، إلى «رفع الغطاء» من إدارة أردوغان عن الأخير وعن تنظيمه الإرهابي، الذي انتهت صلاحيته، على الرغم من المحاولات الحثيثة لتلميعه في وسائل الإعلام الغربية وإعادة النظر بعقيدة ومبادئ فكر تنظيمه التكفيري.

 

ولفتت المصادر لـ«الوطن» إلى أن التغيير اللافت في التظاهرات الأخيرة، هو تأييد كتائب وألوية عسكرية من «تحرير الشام» في جبهات القتال بريف إدلب لمطالب المتظاهرين المطالبة بتنحية «الجولاني»، ما يشير إلى احتمال انقلاب بعض متزعمي التشكيلات العسكرية تلك على رأس «النصرة»، وحدوث تبدلات دراماتيكية تهدد بقاءه واستمرار تنظيمه الإرهابي.

 

ولذلك، وحسب المصادر، اضطر «الجولاني» إلى العزوف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وخصوصاً في تظاهرات يوم الجمعة الماضي، خشية ازدياد هوة الشرخ مع مشغليه الإقليميين، وآثر «احتواء» الموقف، بعد أن استبقه بلقاء أعيان ومشايخ إدلب، في مسعى لتهدئة الحاضنة الشعبية الثائرة والمتبقية معه، بزعم أنه سيعيد النظر في مطالبها، على الرغم من إقراره بعلو سقف تلك المطالب، التي لا يقدر على تلبيتها.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   