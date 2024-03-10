بري: ما في رئيس غير رئيس المجلس

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

مساءً، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن لقائه بكتلة "الإعتدال" لمحطة تلفزيون "الجديد": "اللقاء كان إيجابياً وانا اللي بحط آلية للمبادرة وما في رئيس غير رئيس المجلس".





وفي ما يتصل بالوضع الحدودي قال: "ما في حلول طالما الهدنة مش ماشية وليصير في هدنة بصير لهوكشتاين دور وحتى اللحظة ما في شي".

وأضاف: "هوكشتاين قدّم لنا أفكاراً عدة في منها إيجابية ومنها في إنَّ".

وتابع: "ملتزمون بتطبيق القرار 1701 بالكامل وغير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها إنّ".

وقال: "القطريون مهتمون بملف غزة وربطا جبهة الجنوب حيث يدعمون الحل ويشجعون للبحث في الافكار التي طرحها هوكشتاين".