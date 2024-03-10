"الإعتدال" تعمدت تعميم أجواء إيجابية

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في المشهد السياسي الداخلي، تميّزت زيارة "كتلة الاعتدال الوطني"، أمس، لعين التينة بحرص الكتلة على تبديد الانطباعات السلبية التي تحدثت عن فشل وإخفاق مبادرتها بل تعمدت تعميم أجواء إيجابية في وقت استمرت التساؤلات والشكوك الأساسية حيال مصير هذه المبادرة في ظل امتناع "حزب الله" عن إبلاغ الكتلة، أسوة بكل الكتل الأخرى، موقفه من مبادرتها بما يبقي الشك كبيراً جدّاً حيال إمكانات تحقيقها اختراقاً إيجابيّاً عمليّاً.

وقد التقى الرئيس نبيه بري، أمس، وفد الكتلة الذي ضم النواب وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، أحمد رستم، عبد العزيز الصمد، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.

بعد اللقاء قال البعريني بإسم الكتلة: "سبب الزيارة الأساسي موضوع المبادرة التي كانت في البداية حركة وأصبحت اليوم مبادرة، وللذين كانوا يعولون بأن المبادرة قد نسفت نبشرهم ونطمئنهم أنه بالعكس تماماً المبادرة الآن قد أخذت دفعاً قوياً والجولة الثانية قد لا تكون اعلامية صحيح ولكن سنثبت للرأي العام في الداخل والخارج وكذلك الرأي العام الإعلامي، أن المبادرة بإذن الله ناجحة وسنكمل بها".

وردّاً على سؤال حول الاسس التي ترتكز عليها المبادرة والياتها وموقف حزب الله منها، أجاب البعريني: "لقد وضعنا الآلية ولا ننكر أنّ للحزب رأياً أساسيّاً ونحن بإنتظار جوابه، والآلية التي رسمناها مع الرئيس بري آلية ايجابية جداً، وسوف نوضحها من خلال عملنا وتواصلنا مع كافة الكتل التى زرناها وسوف نعود لزيارتها".

ورداً على سؤال حول من سوف يترأس الحوار او التشاور، أجاب البعريني: "أنتم تذهبون نحو الشكليات، في الجوهر هناك تفاهم على الترؤس وعلى طريقة الدعوة وعلى كل الأمور التي سوف تُنجِح المبادرة والرئيس بري متفائل وابلغنا كل خير".