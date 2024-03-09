بالصور - لجنة المرأة في هيئة قضاء بعلبك الهرمل تنظم نشاط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة‎

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نظمت لجنة المرأة في هيئة قضاء بعلبك الهرمل بالتعاون مع لجنة المرأة المركزيّة لقاءً حواريّاً برعاية النائب الدكتور سامر التوم عن قانون الكوتا النسائية الذي قدمه تكتل لبنان القوي فشرح د. التوم باسهاب اسبابه وضرورة اقراره ولو مؤقتا لتمكين المرأة من الوصول الى سدة البرلمان، من ثم تطرقت المحامية بشرى الخليل الى التحديات التي واجهتها في الانتخابات النيابية ودعت كل امرأة ان تقدم على الترشح دون تردد لان لا شيء يمنعها من ذلك.

قدمت الحفل مسؤولة المرأة رهف البواري كما كانت كلمات لكل من منسّق هيئة القضاء الدكتور جان بولس، منسقة لجنة المرأة المركزية المحامية جومانا سليلاتي، ممثّلة المرأة في المجلس الوطني الإعلاميّة رندلى جبّور بحضور فعاليات المنطقة وحشد من التياريين والتياريات.

وفي الختام تم قطع قالب حلوى احتفاء بالمناسبة.