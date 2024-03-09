5 شهداء وأكثر من 9 جرحى في غارة خربة سلم

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهبت ضحيتها عائلة من 4 اشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.

وفي معلومات، ان المقاتلات أطلقت صاروخين من نوع جو- ارض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الاسعاف والاغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة الى وقوع اكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف عرف منهم: نور ماجد ، ملاك ماجد ، محمد صالح ، الآء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر ، مروة سامر سعد ، سعد سامر سعد ، وزينب سامر سعد ونقلوا جميعهم الى مستشفى تبنين الحكومي ايضا.

وتسببت الغارة بتدمير البيت بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.