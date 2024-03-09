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مدير "الأونروا" يبدي "تفاؤلا حذرا" إزاء استئناف التمويل من مانحين قريبا

9
MARCH
2024
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قال المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إنه يشعر بتفاؤل حذر بأن عددا من المانحين سيستأنفون تمويل الوكالة في غضون أسابيع، مشيرا إلى أن المنظمة "مهددة بالموت" بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة "الأونروا" تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، التي بدأت مهمتها في منتصف شباط، ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل.

وقال لازاريني لشبكة "آر.تي.إس" السويسرية في مقابلة بثت يوم السبت: "يحدوني تفاؤل حذر بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضا بعد نشر تقرير كاترين كولونا، سيعود عدد من المانحين".

أضاف: "الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك".

وتواجه "الأونروا"، التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب.

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