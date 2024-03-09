نصار: فوز ياسمينا هو فوز لكل امرأة صمدت وناضلت وقاومت وحافز للبنان!

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اصدر وزير السياحة المهندس وليد نصار بيانا علّق فيه على فوز ياسمينا زينون بلقب الوصيفة الاولى بمسابقة ملكة جمال الكون فأعلن ان هذا الفوز هو لياسمينا ولكل امرأة لبنانية وللمصادفة انه اتى تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي احتقل به العالم امس، معتبرا ان هذا الفوز هو لكل مرأة لبنانية صمدت وناضلت وقاومت وكانت اقوى مما واجهه لبنان من صعوبات وازمات وأحداث.

واكد نصار ان ياسمينا رفعت اسم لبنان الجمال والسياحة والحضارة والتراث

وقال : نجاح ياسمينا هو حافز للبنان ولكل فتاة لبنانية

وهو ايضا مسؤولية كبيرة على عاتق ياسمينا ومعها كل لبنان.وختم نصار : ليس بالامر السهل ان يتمكن الجمال اللبناني من تحقيق هذا الفوز العالمي للمرة الاولى منذ انتخاب جورجينا رزق ملكة جمال الكون في السبعينات!