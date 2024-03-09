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رد عنيف من غسان خوري على نديم الجميل: "خفف دعسات ناقصة" والسياسة مش "حكي فالت"!

9
MARCH
2024
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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري عبر حسابه على منصة "اكس":

بيروت الأولى بتستحق يمثلها بالمقعد الماروني نايب بيحترم نضالها وعقول أبنائها نايب تخطّى المراهقة والدلع والسخافة نايب بيقرا التاريخ وبيتعب ع حالو وبيحسب مية مرة قبل ما ينطق حتى يتفادى التفاهة نايب مش عايز chat gpt يكتبلو خطاب يتهجم فيه على التيار تيحسّ حاله فهمان الشب الزغتور كبر... بس ما نضج! الوعي مش بالوراثة نسي انو الشيخ بشير استشهد بسبب ال. ١٠٤٥٢ كم نسي انو غطى الحلف الرباعي بال ٢٠٠٥ وانتخبوا بظله نسي انو ما حدا غير الرئيس عون أصدر بعهده الحكم بالمتهم باغتيال البشير، يلي ضل سنين محبوس بلا محاكمة نسي انو بيغيب اربع سنين عن بيروت وبكل استحقاق انتخابي بيرجع يفلت حكي وينط من لائحة للائحة تيستجدي مقعده نسي انو اولاد هالمنطقة بينتخبوه مش بفضل عبقريته اللغوية وانجازاته انما باسم الوفا لتاريخ قائد وقف حدّن ودافع عنن!! نصيحة خفف دعسات ناقصة بتكلفك "بهظاً عظيمًا" وخود نصيحة من اقرب الناس إلك، خليها تعلمك كيف المعرفة بدها تواضع، وتسمّع عليها لأنو السياسة فكر مش حكي فالت!!

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