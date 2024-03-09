"بمناسبة ‎عيد المعلم"... ابي رميا من لقاء قدامى طلاب مدرسة المون لاسال: عدنا والتقينا

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لمناسبة عيد المعلم كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: بمناسبة ‎عيد المعلم، اجتمعنا امس، قدامى طلاب مدرسة المون لا سال، مع أساتذتنا الذين تم تكريمهم من قبل جمعية الطلاب القدامى.

الى جانب هذه اللحظات من السعادة التي جمعتنا مع زملائنا على مقاعد الدراسة، عدنا والتقينا مع من كانوا مربّين ومعلمّين واعطونا الإمكانيات التربوية للتقدم في حياتنا المهنية.

وكانت الأحاديث عن هموم وهواجس المعلم هذه الايام في ظل التحديات على الصعيد التربوي وتأمين مقومات الحياة الكريمة للأستاذ في لبنان.

دائماً الى جانبكم كي يكون عيدكم السنوي عيد الكرامة لكم كي تربّوا الأجيال بفرح وكي يبقى لبنان.

الصور مع بعض الاساتذة الذين طبعوا بصمات من حياتي : سهيلا الصغبيني، جورج غانم، ميشال شليطا وآخرين… ♥️