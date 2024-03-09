200 مأمور متدرّب يقسمون اليمين وينضوون في صفوف أمن الدولة

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بحضور ممثّلٍ عن قائد الجيش العماد جوزيف عون وممثّل عن المدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، أقيم في معهد تدريب الأفراد في عرمان، الاحتفال بتخريج 200 مأمورلمصلحة المديريّة العامّة لأمن الدولة.

بدأ الاحتفال بوصول العميد ممثّل قائد الجيش، وبعد تأدية قسَم اليمين، ألقى العميد أنور حميّة كلمة باسم اللواء طوني صليبا، عبّر من خلالها عن البطولة التي يتحلّى بها أفراد أمن الدولة في هذه الظروف الصعبة، مشدّداً على المهامّ التي تنتظرهم والتي ستحدّد هويّتهم الوطنيّة والشخصيّة، شاكراً باسم مديريّة أمن الدولة للدعم الأخويّ التاريخيّ الذي يقدّمه الجيش اللبنانيّ وعلى رأسه العماد جورزف عون.

بعد عرض التحيّة، وبحضور المدعوّين وضبّاط المعهد، شرب الجميع نخب المناسبة، وتمّ تبادل الدروع التذكاريّة.