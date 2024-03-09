قرار من بلدية الميناء بشأن مبنى

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أصدرت بلدية الميناء بتاريخ 2024/3/7 قرارا حمل الرقم 116/ ص 2024، موقعا من القائم بأعمال بلدية الميناء إيمان مصطفى الرافعي ورئيس مصلحة الهندسة في البلدية المهندس عامر حداد، بعد البلبة التي اثارها تفسير قرار بلدي حول مبنى يشيد حديثا على العقار 1422 بساتين الميناء، يعود لمحمد وهيب غمراوي، جاء فيه: "بعد الكشف من قبل دائرة الهندسة على ورشة البناء في العقار رقم 1422بساتين الميناء، تبين انكم قمتم بالإجراءات اللازمة من هدم وحفر بهدف اعادة البناء من جديد. لذلك لا نرى مانعا من استكمال اعمال البناء وفقا لرخصة البناء المعطاة تحت إشراف المهندس المسؤول من قبلكم ووفق المعايير الهندسية للحفاظ على السلامة العامة".



وأوضح غمراوي ان "العمل عاد الى طبيعته وأعمال البناء مستمرة بحسب المواعيد المحددة، ونأمل من كل وسائل التواصل الاجتماعي او المهتمين في الشأن العام، التأكد من المعلومات من مصادرها قبل النشر او خلق بلبلة لا تخدم احدا".