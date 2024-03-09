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أسرار الصحف ليوم السبت 9 آذار 2024

9
MARCH
2024
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البناء

تساءلت مصادر فلسطينية عن مصداقية الحديث الاميركي عن دولة فلسطينية بالقول كيف يمكن الثقة بأن واشنطن مستعدة وقادرة على الضغط على كيان الاحتلال لصالح قيام دولة فلسطينية حيث مشاكل بحجم قضية القدس والاستيطان بينما تقول واشنطن عمليا عبر انزالات المساعدات والحديث عن رصيف بحري انها غير مستعدة وغير قادرة على الضغط لفتح معبر رفح وعن الرصيف البحري تساءلت عما اذا كان اشارة لطول أمد الاحتلال في غزة وعلاقة الرصيف البحري بمشروع استكشاف الغاز في غزة مارين الذي يقول الكثيرون أنه حاضر في خلفية الحرب بتنسيق كامل بين تل أبيب وواشنطن.

قرأت مصادر متابعة للمسار التفاوضي حول مشروع اتفاق حول حرب غزة في كلمة الناطق بلسان قوات القسام اشارة لانتهاء مناقشات داخلية في حركة حماس وقوات القسام لرسم رؤية موحدة لمسار الموجهة لما بعد نهاية الشهر الخامس من الحرب حيث فرص التوصل الى اتفاق منصف باتت بعيدة والأولوية هي للاستعداد لمرحلة جديدة من الحرب تكون ساحتها كل فلسطين انطلاقا من المسجد الأقصى وفي شهر رمضان وتتفاعل معها ساحات العالم وجبهات الإسناد تصعيدا حتى يتم إنتاج ميزان قوى يتيح فرصة وقف الحرب بشروط المقاومة.

الجمهورية
ـ نُقل عن مرجع سياسي تأكيده انّه لو تمّ التجاوب مع مبادرة سبق ان طرحها منذ فترة لمعالجة مأزق داخلي لكنا الآن في مكان آخر.
ـ كشف وفد نيابي زار عاصمة اوروبية مؤخّراً، انّ وضع لبنان على اللائحة الرمادية هو بمثابة إنذار لإعادة النظر بنظامه المصرفي.
ـ يتمّ التركيز في زيارات الوفود الاجنبية لبيروت على انّ انتخابات رئاسة الجمهورية يجب ان تكون مدخلًا لإعادة تكوين السلطة التنفيذية، لا تغيير النظام السياسي القائم.

اللواء

يدور نقاش داخل غرف القرار المغلقة حول الإكتفاء بفرض منطقة تمتد الى 10 كلم بين الحدود والداخل الجنوبي، تعتبر «أمنية» بالقصف والمسيَّرات أو بالاحتلال الدائم.

بات بحكم الثابت أن لبنان لن يتجه إلى صندوق النقد الدولي، وأنه ماضٍ بالسياسة النقدية التي حققت وفراً، حسب دوائر المصرف المركزي غير مسبوق.

تساءل مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان، كيف يمكن تحصيل فواتير النازحين السوريين، ما داموا على استعداد لمواجهة الجباة، حيث يقيمون!

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