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عناوين الصحف ليوم السبت 9 آذار 2024

9
MARCH
2024
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الأخبار

ـ «كرنفال» الجسر البحري: أميركا تمهّد لحرب دائمة
ـ مجنِّد مقاومين جنَّده الموساد في غزة وتركيا ولبنان
ـ اختلاس 2,6 مليار ليرة في صندوق جمارك المرفأ
ـ كمال حمدان: توازن الموازنة مجرّد وهم

البناء
ـ خرائط الرصيف البحري الأميركي في غزة تفضح نية السيطرة على حقول الغاز
ـ أبو عبيدة يدعو لإحياء رمضان تحت شعار «لبيك يا أقصى» والمقاومة عند شروطها
ـ عمليات نوعيّة للمقاومة اللبنانية والعراقية واليمنية.. وعملية مزدوجة في الضفة

الجمهورية
ـ تعثر هدنة غزة.. يمدد التصعيد جنوبا
ـ هوكشتاين في مواجهة مجموعة «مأزومين».. فإلى متى؟
ـ عن «لبنان أوّلًا» وفلسطين و»حلّ العودتين» والتطبيع
ـ تشغيل ممر المساعدات من قبرص قد يبدأ اليوم أو غدا

اللواء
ـ معادلة أمن القرى الحدوديَّة مقابل شريط المستوطنات ترسم مسار المواجهة في رمضان!
ـ تمسُّك أميركي باستمرار مساعي التهدئة.. ولقاء مصارحة بين بري و«الاعتدال» اليوم
ـ التظاهرات والضربات تُحاصر نتنياهو و«حماس» لن تتراجع عن وقف نار دائم
ـ اجتماع عربي سداسي في الرياض غدا لتزخيم المساعدات.. ومدير الـCIA في الدوحة

نداء الوطن
ـ إستعداد خليجي لتمويل تطويع 7 آلاف جندي وبناء الأبراج
ـ "الإعتدال" في عين التينة اليوم: بري. بري. لماذا تركتني؟
ـ إسرائيل تدرس "جدولًا زمنيًا" للحرب
ـ بايدن يستجمع قواه ويُهاجم سلفه في خطاب "حال الإتحاد"
ـ أردوغان: مستعدّون لاستضافة قمة سلام أوكرانية - روسية

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