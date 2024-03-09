عناوين الصحف ليوم السبت 9 آذار 2024

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الأخبار

ـ «كرنفال» الجسر البحري: أميركا تمهّد لحرب دائمة

ـ مجنِّد مقاومين جنَّده الموساد في غزة وتركيا ولبنان

ـ اختلاس 2,6 مليار ليرة في صندوق جمارك المرفأ

ـ كمال حمدان: توازن الموازنة مجرّد وهم

البناء

ـ خرائط الرصيف البحري الأميركي في غزة تفضح نية السيطرة على حقول الغاز

ـ أبو عبيدة يدعو لإحياء رمضان تحت شعار «لبيك يا أقصى» والمقاومة عند شروطها

ـ عمليات نوعيّة للمقاومة اللبنانية والعراقية واليمنية.. وعملية مزدوجة في الضفة

الجمهورية

ـ تعثر هدنة غزة.. يمدد التصعيد جنوبا

ـ هوكشتاين في مواجهة مجموعة «مأزومين».. فإلى متى؟

ـ عن «لبنان أوّلًا» وفلسطين و»حلّ العودتين» والتطبيع

ـ تشغيل ممر المساعدات من قبرص قد يبدأ اليوم أو غدا

اللواء

ـ معادلة أمن القرى الحدوديَّة مقابل شريط المستوطنات ترسم مسار المواجهة في رمضان!

ـ تمسُّك أميركي باستمرار مساعي التهدئة.. ولقاء مصارحة بين بري و«الاعتدال» اليوم

ـ التظاهرات والضربات تُحاصر نتنياهو و«حماس» لن تتراجع عن وقف نار دائم

ـ اجتماع عربي سداسي في الرياض غدا لتزخيم المساعدات.. ومدير الـCIA في الدوحة

نداء الوطن

ـ إستعداد خليجي لتمويل تطويع 7 آلاف جندي وبناء الأبراج

ـ "الإعتدال" في عين التينة اليوم: بري. بري. لماذا تركتني؟

ـ إسرائيل تدرس "جدولًا زمنيًا" للحرب

ـ بايدن يستجمع قواه ويُهاجم سلفه في خطاب "حال الإتحاد"

ـ أردوغان: مستعدّون لاستضافة قمة سلام أوكرانية - روسية