وزير الأمن الإسرائيلي السابق: بدلاً من النصر حصلنا على المذلة الكاملة!

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قال عضو "كنيست" الجيش الإسرائيلي، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، في منشور له في منصة "إكس" اليوم الجمعة: "لقد فقدنا كل أوراق المساومة من أجل الضغط على حماس لتحرير الأسرى".



وأضاف ليبرمان أنه "بدلاً من الحصول على النصر الكامل حصلنا على المذلة الكاملة".



إقرار وزير الأمن الإسرائيلي السابق يأتي بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أنّ الولايات المتحدة "تُحاول مرة أخرى التوصل إلى توافقات" بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، من أجل صفقة تبادل أسرى، و"ربّما للمرة الأخيرة قبل شهر رمضان".







وفي السياق، قال مراسل الشؤون الدبلوماسية في "القناة الـ 12"، يارون أفراهام، إنّ "مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، قد يصل إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وسيعقد اجتماعات في مصر وقطر، وربما إسرائيل أيضاً، كجزء من الضغط والنفوذ الأميركي عليهم".



وغادر وفد حركة "حماس"، العاصمة المصرية القاهرة، للتشاور مع القيادة، بحسب ما أعلنت الحركة، في ظل استمرار المفاوضات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية.



وقبل يومين، أفاد قيادي في المقاومة الفلسطينية، للميادين، بأنّ المفاوضات وصلت إلى منعطفٍ خطير يُهدّد إمكانية نجاحها والتوصّل إلى اتفاق نهائي.



وكان قيادي في المقاومة الفلسطينية قد أكّد أيضاً أنّ الجيش الإسرائيلي "لا يستجيب لجهود الوسطاء"، لافتاً إلى أنّه لم يعطِ حتى الآن أي موقفٍ إيجابي من وقف الحرب، ولا يريد الانسحاب من قطاع غزّة.