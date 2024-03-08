مئات سندات التمليك سلمت الى اصحابها... بشرى سارة من المديرية العامة للشؤون العقارية

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اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، ان "امانات سجل جبل لبنان سلمت اليوم الجمعة 640 سند تمليك الى اصحابها، في اول يوم من تسليم للدفعة الأولى بعد تعميمها امس آلية تسلم السندات في امانات سجل كل قضاء".



وتعيد المديرية تذكير المعنيين بالآلية تلك، بالطلب اليهم زيارة الموقع الالكتروني للمديرية WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيها.



كما حددت اماكن الاستلام كالتالي: محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف)، ومحتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)، محتسبية جونيه (أماناتي السجل العقاري في جونيه – جبيل)".







كما وتعلن المديرية، انها "مستمرة في تسليم السندات تباعاً، وتسليم الايصالات العائدة لها يوم الجمعة من كل اسبوع".