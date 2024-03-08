المؤسسة المارونية للانتشار تشكر بو حبيب على "خطوته الجريئة"...!

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صدر بيان عن المؤسسة المارونية للانتشار جاء فيه: "يسرّ رئيس المؤسسة المارونية للانتشار وأعضاء مجلس أمنائها تقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير الى معالي وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله ابي حبيب لتجاوب وزارته الكريمة وموافقته على سحب قرار إقفال بعض البعثات اللبنانية في الخارج لاسيما في بلدان اميركا اللاتينية وذلك تلبيةً لنداءات المؤسسة المتكررة ومناشدة أبناء الجاليات مع رؤساء الطوائف والمؤسسات والنوادي اللبنانية في هذه البلدان".



وتابع، "يسرّ المؤسسة ان تنقل الى معالي الوزير امتنان أبناء هذه الجاليات وافتخارهم بالخطوة الجريئة والحكيمة بسحب هذا القرار مما سوف يشدهم أكثر ويمتّن ارتباطهم بالوطن الأم وبتراثهم اللبناني لاسيما وأن هذه البلدان تمثل أكبر خزان بشري لبناني في عالم الانتشار وهي تحمي ذاكرة الهجرة اللبنانية على كافة مراحلها وتحفظ تاريخها وقيود اللبنانيين على سجلاتها".