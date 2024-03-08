المقاومة تستهدف موقعين لجيش العدو...أحدهما بصاروخ "فلق"

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 08-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 08-03-2024 *تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بصاروخ “فلق واحد” وأصابوه إصابةً مباشرة*