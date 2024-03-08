المقاومة تستهدف موقعين لجيش العدو...أحدهما بصاروخ "فلق"

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة‏‏.



ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 ‏*تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بصاروخ “فلق واحد” ‏وأصابوه إصابةً مباشرة‏‏*