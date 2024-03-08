اعلانٌ هامّ من "المالية"..

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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن "الوزارة أنهت إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع من فئات العشرين والمئة والمئتي والأربع مئة ألف ليرة لبنانية"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل عشرة ملايين طابع من فئة الخمسة آلاف ليرة".



ولفت الخليل إلى أن "الوزارة كانت بدأت تركيب آلات وسم الطابع المالي في عدد من المراكز الرسمية، لا سيما في محتسبيات مديرية المالية العامة، على أن تشمل مراكز أوسع انتشاراً تباعاً".



وكان الوزير الخليل عقد اجتماعاً إدارياً جرى في خلاله عرض سير العمل بعد تعليقهم الإضراب، مثنياً على الجهود التي بذلتها المديريات كافة لتأمين صرف رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من موظفين وعسكريين من كل الأسلاك والمتقاعدين، في أيام معدودة لم تتجاوز الأربعة.

ووقّع الخليل قراراً يرمي إلى إعطاء التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك استناداً إلى ما نص عليه المرسوم 13020، على أن تصرف الفروقات عن شهرين في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وتحديداً اعتباراً من 22 آذار 2024.