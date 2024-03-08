قداسة البابا يرفّع الأب جلخ إلى درجة رئيس أساقفة

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صدر عن الأمانة العامَّة للرهبانيّة الأنطونيَّة المارونيّة ما يلي:

"رفع قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس الأب ميشال جلخ الأنطوني إلى درجة الأسقفيَّة وعيَّنه رئيس أساقفة نِصِّبين للموارنة شرفًا".

يُذكر أنَّ البابا كان قد عيَّن الأب جلخ أمين سرِّ دائرة الكنائس الشرقيَّة في الفاتيكان في ١٥ شباط ٢٠٢٣ ومستشارًا لدائرة تعزيز وحدة المسيحيين في ٢٣ كانون الثّاني الماضي.

إن الرئيس العامّ للرهبانيّة الأنطونيَّة الأباتي جوزف بو رعد ومجلس المدبِّرين يشكرون قداسة البابا على غيرته الأبويَّة ولفتته نحو الرهبانيّة الأنطونيّة ويفتخرون بابنها الأب ميشال على هذا التّعيين متمنِّين له دوام الصحّة والنّجاح في خدمته الرسوليَّة في الكرسي الرسولي.