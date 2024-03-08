living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرصد الاوروبي: ما يخطط المسؤولون لفعله بودائع اللبنانيين يعد جريمة بحق المقيمين والمغتربين ‎

8
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشار  المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" إلى أن المسار الذي يتخذه لبنان انحداري بشكل كبير ، لافتا الى انه عوضا عن المضي بالاصلاحات والدفع باتجاه اتمام الاتفاق مع صندوق النقد يذهب المسؤولون باتجاه تحميل عامة الشعب أعباء اضافية.
 
ورأى المرصد أن ما يخطط المسؤولون لفعله بودائع الناس هو جريمة حقيقية بحق اللبنانيين والمغتربين في آن، واضاف المرصد: يتحدثون عن ودائع مؤهلة وأخرى غير مؤهلة ويريدون من المودع أن يبرر اصل وديعته التي وضعها في البنوك منذ عشرات السنين وتناسوا أن البنوك نفسها قبلتها وحققت الأرباح طيلة سنوات.
 
ولفت المرصد الى انه واذا حصل ذلك فعليا فهذا يعني ضرب الاغتراب اللبناني الذي يتكل عليه جزء كبير من الشعب والدولة نتيجة الأموال التي تدخل الى لبنان من الخارج. 
 
وتساءل  المرصد: هل فكر المسؤولون بعد هذه الخطوة كيف يمكن أن يعيدوا الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان؟ أم أن الاساس هو شطب الودائع دون التفكير بالمرحلة المقبلة التي ستكون كارثية إن طبقوا ما يفكرون به.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   