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عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 آذار 2024

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الأخبار: نهاية مفاوضات القاهرة: المقاومة ترفض صفقة ملغومة

مهمة هوكشتين مجمّدة

حزب الله يتجاهل "مهلة الحرب"

 

 

 

 

نداء الوطن: "الخُماسية" تُنوّع أولوياتها: وقف النار أولاً
إسرائيل: نستعدّ لاحتمال الحرب الشاملة في لبنان

 

 

 

 


النهار: الخماسية تؤيّد "الاعتدال"... و"الحزب" يلوّح بالمرونة

 

 

 

 

اللواء: مخاطر الحرب تلوح في رمضان.. و«الخماسية» تدعم مبادرة «الإعتدال»
«حزب الله» لرأب الصدع مع عون.. وباسيل يهدِّد بالثورة.. والخلاف يتجدَّد بين سليم وقائد الجيش

 

 

 

 

البناء: مفاوضات القاهرة: المقاومة تريد حلاً والأميركي والإسرائيلي يريدان شراء الوقت السيد عبد الملك الحوثي: المفاجآت الصادمة قادمة… ومقاومة حزب الله حمت الأمة جنبلاط: لا يستطيع الأميركي أن يفرض علينا المشيئة الإسرائيلية وتجاهل حقوقنا

 

 

 


الجمهورية: الخماسية تستعجل... إنتخاب الرئيس
لماذا بادر "الحزب" نحو عون؟

 

 

 


l'orient le jour: Le Hezbollah à Rabié pour (tenter d’)enterrer la hache de guerre

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