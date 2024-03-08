أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر متابعة لمفاوضات القاهرة حول الحرب في غزة وفرص التوصل الى اتفاق ان البحث يدور في حلقة مفرغة لأن المقاربتين بعيدتان جدا عن نقطة وسط فالاحتلال ومن خلفه الأميركي يريدان تهدئة شهر رمضان للتخلص من مخاطر اشتعال الشارع الاسلامي في عواصم العالم اذا استمرت الحرب في رمضان ويسعيان الى مقايضة الحصول على الأسرى بأثمان بخسة لا تناسب المقاومة وتضحيات شعبها مثل المساعدات وعدد محدود من الأسرى الفلسطينيين بينما المقاومة تريد نهاية الحرب وفك الحصار وتحرير جميع الأسرى وكل من الطرفين يعتقد بقدرته عل الصمود في الحرب أكثر من الطرف الآخر.



خفايا

قالت مصادر سياسية قريبة من حزب الله والتيار الوطني الحر ان زيارة قيادة حزب الله للرئيس العماد ميشال عون خلقت مناخا ايجابيا أعاد الأجواء الودية بين جمهور الطرفين وخفف حدة التوتر في النقاشات الخلافية التي يعترف بها الطرفان ولا وهم بزوالها سريعا لكن الطبيعي هو التساؤل عن مبرر منح بعض المتطرفين فرصة التخريب على العلاقة بين الطرفين وعن كيفية الحفاظ على مناخ ايجابي في بيئة المستقبل والاشتراكي تجاه الحزب ودوره في الجنوب واستعصاء تحقيق ذلك بين بيئة التيار وبيئة الحزب فالحوار تعبير عن وجود مقاربات مختلفة لكنه تعبير عن احترام هذا الاختلاف على خلفية تقدير ما يمثله كل طرف للآخر وما يمثل وطنيا.

اللواء: أسرار

لغز

خلافاً لما يطفو على السطح، فالاتصالات لم تنقطع بين مرجعية روحية مسيحية وحزب بارز..



غمز

فُهم أن شخصيات مسيحية تجاهر في العلن بمواقف، وفي المجالس المغلقة بعكسها تماماً.



همس

بات بحكم المؤكد أن دولة كبرى، تتصرف على خلفية السيطرة الكاملة على الملاحة في مفاصل البحر المتوسط المرتبطة بتواجد لفصائل مؤثرة في «المحور»!

نداء الوطن: خفايا



يعمد مرجع قضائي إلى توجيه «كتب ملاحظة» لبعض القضاة، ما ساهم في زيادة التوتر الذي يشوب أصلاً علاقته ببعض القضاة.

يتجه مكتب الإدعاء بوكالته عن أهالي شهداء وضحايا تفجير 4 آب إلى التقدم اليوم من النيابة العامة التمييزية بطلب استرجاع القرارات التي سبق واتخذها مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات.

تبيّن أنّ العناصر المطلوب تطويعهم في قوى الأمن الداخلي (عددهم 800) وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير ليس بينهم سوى 8%من الطوائف المسيحية نظراً لسفر معظم الناجحين أو فقدانهم شروط التعيين، فضلاً عن وجود مئات طلبات التسريح، ومعظمها يعود إلى مسيحيين أيضاً.