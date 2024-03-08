living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 آذار 2024

8
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر متابعة لمفاوضات القاهرة حول الحرب في غزة وفرص التوصل الى اتفاق ان البحث يدور في حلقة مفرغة لأن المقاربتين بعيدتان جدا عن نقطة وسط فالاحتلال ومن خلفه الأميركي يريدان تهدئة شهر رمضان للتخلص من مخاطر اشتعال الشارع الاسلامي في عواصم العالم اذا استمرت الحرب في رمضان ويسعيان الى مقايضة الحصول على الأسرى بأثمان بخسة لا تناسب المقاومة وتضحيات شعبها مثل المساعدات وعدد محدود من الأسرى الفلسطينيين بينما المقاومة تريد نهاية الحرب وفك الحصار وتحرير جميع الأسرى وكل من الطرفين يعتقد بقدرته عل الصمود في الحرب أكثر من الطرف الآخر.


خفايا
قالت مصادر سياسية قريبة من حزب الله والتيار الوطني الحر ان زيارة قيادة حزب الله للرئيس العماد ميشال عون خلقت مناخا ايجابيا أعاد الأجواء الودية بين جمهور الطرفين وخفف حدة التوتر في النقاشات الخلافية التي يعترف بها الطرفان ولا وهم بزوالها سريعا لكن الطبيعي هو التساؤل عن مبرر منح بعض المتطرفين فرصة التخريب على العلاقة بين الطرفين وعن كيفية الحفاظ على مناخ ايجابي في بيئة المستقبل والاشتراكي تجاه الحزب ودوره في الجنوب واستعصاء تحقيق ذلك بين بيئة التيار وبيئة الحزب فالحوار تعبير عن وجود مقاربات مختلفة لكنه تعبير عن احترام هذا الاختلاف على خلفية تقدير ما يمثله كل طرف للآخر وما يمثل وطنيا.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

خلافاً لما يطفو على السطح، فالاتصالات لم تنقطع بين مرجعية روحية مسيحية وحزب بارز..


غمز
فُهم أن شخصيات مسيحية تجاهر في العلن بمواقف، وفي المجالس المغلقة بعكسها تماماً.


همس
بات بحكم المؤكد أن دولة كبرى، تتصرف على خلفية السيطرة الكاملة على الملاحة في مفاصل البحر المتوسط المرتبطة بتواجد لفصائل مؤثرة في «المحور»!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يعمد مرجع قضائي إلى توجيه «كتب ملاحظة» لبعض القضاة، ما ساهم في زيادة التوتر الذي يشوب أصلاً علاقته ببعض القضاة.

 

يتجه مكتب الإدعاء بوكالته عن أهالي شهداء وضحايا تفجير 4 آب إلى التقدم اليوم من النيابة العامة التمييزية بطلب استرجاع القرارات التي سبق واتخذها مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات.

 

تبيّن أنّ العناصر المطلوب تطويعهم في قوى الأمن الداخلي (عددهم 800) وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير ليس بينهم سوى 8%من الطوائف المسيحية نظراً لسفر معظم الناجحين أو فقدانهم شروط التعيين، فضلاً عن وجود مئات طلبات التسريح، ومعظمها يعود إلى مسيحيين أيضاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   