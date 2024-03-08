أهمية توقيت لقاء سفراء "الخماسية"

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

عقد امس سفراء اللجنة الخماسية حول الاستحقاق الرئاسي لقاء في سفارة دولة قطر في بيروت وجرى استعراض التطورات الراهنة في لبنان، والبحث في الملف الرئاسي.



وحسب بيان صادر عن السفارة، فان الملف الرئاسي بحث في زاوية ان الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، «وأيدوا دعمهم المستمر لانجاز الاستحقاق».

واصدر السفراء بيانا اعتبروا ان الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، معربين عن دعمهم لمبادرة الاعتدال الوطني.

وحسب مصدر دبلوماسي مطلع فإن اهمية لقاء سفراء الخماسية، جاء عشية توجه اعضاء التكتل الى عين التينة غدا للاجتماع مع رئيس المجلس النيابي.